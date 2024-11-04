Удар по Харькову: Терехов сообщил о новых местах попаданий

Враг провожает обстреливать Харьков.
Российские захватчики накануне вечером совершили очередную террористическую атаку на Харьков, нанеся удары авиационными бомбами по жилым кварталам города.
Один из пролетов произошел рядом с одним из рынков в Холодногорском районе города, сообщил глава Игорь Терехов.
Он отметил, что в настоящее время информации о пострадавших нет.
"По предварительной информации там без пострадавших, выбиты стекла. На месте работают все соответствующие службы", — Терехов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области россияне обстреляли карету "скорой".
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия нарастила производство беспилотников.
Читайте также: