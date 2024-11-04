Удар по Харькову: Терехов сообщил о новых местах попаданий

Российские захватчики накануне вечером совершили очередную террористическую атаку на Харьков, нанеся удары авиационными бомбами по жилым кварталам города.

Один из пролетов произошел рядом с одним из рынков в Холодногорском районе города, сообщил глава Игорь Терехов.

Он отметил, что в настоящее время информации о пострадавших нет.

"По предварительной информации там без пострадавших, выбиты стекла. На месте работают все соответствующие службы", — Терехов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области россияне обстреляли карету "скорой".

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия нарастила производство беспилотников.

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