В Харькове раздался взрыв — СМИ

Перед взрывом была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 1 ноября в Харькове раздался взрыв после пуска КАБов в сторону города вражеской авиацией.

Об этом информирует Общественное.

"В Харькове раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Перед взрывом в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы тактической авиации и опасности запуска КАБ.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики наносят удары по Харькову.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве слышны взрывы, работает ПВО.

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