В Харькове раздался взрыв — СМИ

Перед взрывом была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 1 ноября в Харькове раздался взрыв после пуска КАБов в сторону города вражеской авиацией.
Об этом информирует Общественное.
"В Харькове раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
Перед взрывом в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы тактической авиации и опасности запуска КАБ.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики наносят удары по Харькову.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве слышны взрывы, работает ПВО.
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