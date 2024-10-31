В Одессе раздался взрыв во время воздушной тревоги: что произошло

Враг атаковал город авиационными крылатыми ракетами.
Вечером в четверг, 31 октября, во время объявленной воздушной тревоги в Одессе раздался взрыв.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях", — написал он в Telegram.
Местные паблики сообщают, что после взрыва в городе начался пожар.
По информации мониторинговых каналов, российская террористическая армия нанесла удары по Одессе 2 крылатыми управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом крылатых ракет для ударов по Одессе и Черноморску.
Напомним, накануне, 30 октября, враг применил около десяти ракет разных видов для атаки на Одесскую область.
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