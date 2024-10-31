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В Одессе раздался взрыв во время воздушной тревоги: что произошло

В Одессе раздался взрыв во время воздушной тревоги: что произошло

Дым в небе над Одессой после взрыва / Фото: из соцсетей

Враг атаковал город авиационными крылатыми ракетами.

Вечером в четверг, 31 октября, во время объявленной воздушной тревоги в Одессе раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях", — написал он в Telegram.

Местные паблики сообщают, что после взрыва в городе начался пожар.

По информации мониторинговых каналов, российская террористическая армия нанесла удары по Одессе 2 крылатыми управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом крылатых ракет для ударов по Одессе и Черноморску.

Напомним, накануне, 30 октября, враг применил около десяти ракет разных видов для атаки на Одесскую область.

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