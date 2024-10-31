В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги: що сталося

Увечері в четвер, 31 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибух! Лишайтеся в укриттях", - написав він у Telegram.

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Місцеві пабліки повідомляють, що після вибуху в місті почалася пожежа.

За інформацією моніторингових каналів, російська терористична армія завдала ударів по Одесі 2 крилатими керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом крилатих ракет для ударів по Одесі та Чорноморську.

Нагадаємо, напередодні, 30 жовтня, ворог застосував близько десяти ракет різних видів для атаки на Одеську область.

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