Байден хотів надати зброю Україні ще 2014-го: що йому завадило

У 2014 році, на початку агресії РФ проти України тодішній президент США Барак Обама був категорично проти надання Україні летальної зброї. Натомість Джо Байден, який тоді займав посаду віцепрезидента, всерйоз розглядав таку можливість.

Про це йдеться в проєкті Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретні файли Білого дому".

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"Обама не обіцяв Україні нічого. США запроваджують проти Росії санкції. Заклики п'ятого президента України Петра Порошенка надати зброю лише дратували Обаму", – йдеться у сюжеті.

Головним опонентом Обами щодо допомоги Києву всередині його ж адміністрації став тодішній віцепрезидент Джо Байден. Він вважав, що США повинні надати Україні зброю.

Своїми спогадами про ці події поділився міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін.

"Коли я перший раз зустрівся з Байденом, в його офісі, і це було в присутності тільки декілька представників його команди і з мого боку теж була дуже обмежена (кількість людей – Ред.), він мені сказав дуже просту річ: "Павло, я розумію, що ти тут дуже накручений, емоційно і там не вийшло по зброї говорити, і не виходить навіть по мінімальних списках і я тобі скажу в присутності моїх людей, що я б зробив це інакше. Але я говорив багато разів це Обамі, я намагався його переконувати, в тому числі твоїми аргументами, але він стоїть на своєму". Оце буквально його слова", – пригадав Клімкін.

Чому адміністрація Порошенка не змогла переконати Обаму

"Я би сказав, що адміністрація Порошенка діяла більш-менш в традиціях усталеного дипломатичного етикету. Ну і ми знаємо, що не отримали результати, на які сподівалися", – розмірковує професор історії у Гарвардському університеті Сергій Плохій.

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Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав головний аргумент, який змусив Дональда Трампа дати зброю Україні у 2018 році.

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