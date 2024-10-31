Анексія Криму: яку угоду Путіну пропонував Обама

На одній із зустрічей із американцями вже за наступної адміністрації Володимир Путін у присутності радника Дональда Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона мимохідь сказав - 2014 року Барак Обама пропонував йому угоду: США готові були заплющити очі на анексію Криму, якби Путін зупинився на цьому. Але потім, як запевнив Путін, Обама сам відмовився від своєї пропозиції.

Про це заявив в інтерв'ю Ользі Кошеленко в проєкті "USA-UA: Секретні файли Білого дому" Джон Болтон, радник з питань нацбезпеки США (2018-2019 роки).

Тодішній президент США, за словами Болтона, дотримувався політики умиротворення стосовно Росії.

"Так, думаю, цілком можливо, що Обама саме так і сказав: дивись, можеш забирати Крим, але не чіпай все інше. Це цілком в дусі політики Обами з умиротворення по відношенню і до Росії, і до Ірану і до Китаю. Домінантне крило в Демократичній партії вважає, що поки ми не виявляємо ворожості, інші люди теж поводитимуться добре. І якби це було так, світ був би набагато безпечнішим місцем. Але це не так", - сказав він.

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Довідка:

У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Згодом Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

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