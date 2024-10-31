Що змусило Трампа надати Україні зброю – Клімкін відповів

За словами Клімкіна, Трамп любить мати рішучий вигляд і не хоче видаватися слабким.

Дональд Трамп після приходу до влади 2017 року був скептично налаштований щодо України і вважав, що українська влада працювала на боці його опонентів під час виборів 2016-го. Саме тому він спочатку не вважав за потрібне надавати Києву допомогу, зокрема зброю.

Про це йдеться у проєкті Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретні файли Білого дому".

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"Трамп якось болісно сприйняв ці чутки про прихильність до Гіларі Клінтон. Ну і потім пішли накрутки з боку частини його команди", – згадує міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) Павло Клімкін.

Однією з причин, яка спонукала Трампа змінити свою точку зору – закиди в його нібито проросійськості, кажуть українські та американські високопосадовці.

"Я думаю, що одна з мотивацій для Трампа – це було всім сказати: "Бачите, ви кажете, що я проросійський, а я дав Україні зброю". Це була одна з мотивацій", – припустив Арсеній Яценюк (прем'єр-міністр 2014-2016 рр.).

Крім того, Трамп хотів мати рішучіший вигляд, ніж його попередник Обама.

"Для Трампа персонально зробити щось навпаки, чого не зробив Обама, само собою було ознакою хорошої політики. А для всіх інших в адміністрації постачання летальної зброї, збільшення присутності американських радників та інструкторів в Україні було стратегічно правильним з огляду на те, що ми чули з промов Путіна", – зазначає радник з питань нацбезпеки США в адміністрації Трампа Джон Болтон.

Павло Клімкін також додає: Трамп любить мати рішучий вигляд.

"Ми казали, що зброя критично потрібна і нам потрібна допомога. За необхідності ми готові купувати зброю і це створить додатковий драйв та позитивний момент для американського ВПК, і Трамп сказав – добре, я це розумію.

Один аргумент був вирішальним. І цей аргумент – якщо не давати Україні зброю, тоді Штати безпосередньо не видаватимуться сильними. Я, звісно, дуже сильно спрощую, але для Трампа це дуже важливо. Він не хоче видаватися слабким, нерішучим. Він хоче виглядати таким, який вигляд має в його розумінні справжній головнокомандувач", – пояснив ексочільник МЗС України.

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Нагадаємо, 2018 року Дональд Трамп дав дозвіл надати Збройним силам України протитанкові ракети "Джавелін" і погодити продаж снайперських гвинтівок. До цього США не надавали Україні летальної зброї.

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