Україна могла бути в НАТО ще 2006 року: колишній американський посадовець розповів, що цьому завадило

Україна могла вступити до НАТО ще 2006 року стосунки з яким вона будувала майже 30 років.

Про це заявив в інтерв'ю Ользі Кошеленко в проєкті "USA-UA: Секретні файли Білого дому" Стів Пайфер, помічник держсекретаря США з питань Європи (2000-2004 рр.)

"З одного боку був президент України, який казав - я хочу план дій щодо членства, а з іншого - премʼєр-міністр, який казав - ні. На мою думку, якби Віктор Янукович підтримав план дій щодо членства в НАТО, це цілком могло би статися 2006 року, тому що на той момент Росія з якихось причин протестувала не настільки голосно, як це було 2008 року", - сказав він.

Стосунки України та НАТО розпочалися майже одразу після здобуття незалежності. Президент Леонід Кравчук 1992 року побував у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі, а 1994 року Україна першою серед пострадянських держав уклала договір з НАТО в рамках ініціативи "Партнерство заради миру".

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