Внеблоковость Януковича сорвала вступление Украины в НАТО - Пайфер

Украина могла вступить в НАТО еще в 2006 году, отношения с которым она строила почти 30 лет.

Об этом заявил в интервью Ольге Кошеленко в проекте "USA-UA: Cекретні файли Білого дому" Стив Пайфер, помощник госсекретаря США по Европе (2000-2004 гг.)

"С одной стороны был президент Украины, который говорил — я хочу план действий по членству, а с другой — премьер-министр, который говорил нет. На мой взгляд, если бы Виктор Янукович поддержал план действий по членству в НАТО, это вполне могло бы произойти в 2006 году, потому что на тот момент Россия по каким-то причинам протестовала не столь громко, как это было в 2008 году", — сказал он.

Отношения Украины и НАТО начались почти сразу после обретения независимости. Президент Леонид Кравчук в 1992 году побывал в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, а в 1994 году Украина первой среди постсоветских государств заключила договор с НАТО в рамках инициативы "Партнерство во имя мира".

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