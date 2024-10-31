Горбачев угрожал Бушу забрать Крым и Донецк в Украины еще в 91-м: стенограмма разговора

Президент США Джордж Буш-старший и лидер СССР Михаил Горбачев общались о независимости Украины.

Об этом стало известно из рассекреченных документов, продемонстрированных в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Cекретні файли Білого дому".

В конце ноября на встрече с украинской диаспорой президент Буш таки обещает – если 1 декабря украинцы проголосуют за независимость, США ее признают.

Стенограмма телефонного разговора 30 ноября 1991 года

ГОРБАЧЕВ : Если кто-то в Украине заявит о выходе из Союза и кто-то выступит в поддержку, это означает, что 12 миллионов россиян и представителей других народов станут гражданами иностранного государства. Крым уже объявил, что если Украина удалится от Союза, Крым пересмотрит статус Крыма в Украине. Возник вопрос и по Донецку.

БУШ: Мы не хотим создавать трудности для тебя или Бориса. Но если результат референдума будет соответствовать ожиданиям, вопрос только о том, когда и как мы и другие страны признаем украинскую независимость.

Соединенные Штаты также признают независимость Украины, Армении, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана – государств, взявших на себя определенные обязательства перед нами. Мы быстро установим с ними дипломатические отношения и выстроим новые связи.

В 1985 году с приходом к власти нового генсека Михаила Горбачева напряжение в противостоянии США и СССР начало резко спадать. Горбачев не раз бывал в странах Запада еще с начала 1970-х. Он постепенно приобрел репутацию прогрессивного политика, отличавшегося от своих пожилых коллег из Политбюро ЦК КПСС.

Смотрите эксклюзивно на YouTube-канале ТСН: проект "USA-UA: Cекретні файли Білого дому".

Читайте также: