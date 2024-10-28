"Він конкурент": у Трампа не вважають Путіна "ворогом"

Також у республіканця закликали до переговорів з Росією.

Кандидат на пост віцепрезидента США Джей Ді Венс не вважає російського диктатора Путіна ворогом, натомість закликав до переговорів з РФ.

Про це він заявив під час інтервʼю NBC.

На питання журналіста про те, чи бачить Венс у Путіні ворога або союзника, він відповів, що російський диктатор є конкурентом.

Також читайте У Трампа відповіли, чи збирається він вивести США з НАТО

"Я думаю, що він явно супротивник. Він конкурент. Я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, це не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмову", - заявив він.

Крім того, він наголосив, що для закінчення війни в Україні, необхідно вести переговори з Москвою.

"Я вважаю, що важливо, якщо ми колись закінчимо війну в Україні, принципово, на якомусь рівні, нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, між Росією, між нашими союзниками по НАТО в Європі. І це просто необхідна частина", - зазначив республіканець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Трамп не дозволить Путіну виграти війну проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що соратник Трампа Венс перед виборами відзначився новою скандальною заявою про війну в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.