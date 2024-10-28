"Он конкурент": у Трампа не считают Путина "врагом"

Также у республиканца призывали к переговорам с Россией.

Кандидат на пост вице-президента США Джей Ди Венс не считает российского диктатора Путина врагом, призвал к переговорам с РФ.

Об этом он заявил во время интервью NBC.

На вопрос журналиста о том, видит ли Венс в Путине врага или союзника, он ответил, что российский диктатор конкурент.

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"Я думаю, что он явно противник. Он конкурент. Я считаю, что мы также должны быть умными по отношению к дипломатии. Просто потому, что кто-то нам не нравится, это не значит, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговор", – заявил он.

Кроме того, он подчеркнул, что для окончания войны в Украине необходимо вести переговоры с Москвой.

"Я считаю, что важно, если мы когда-нибудь закончим войну в Украине, принципиально, на каком-то уровне, нам придется участвовать в определенных переговорах между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. И это просто необходимая часть", — отметил республиканец.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Трамп не позволит Путину выиграть войну против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что соратник Трампа Вэнс перед выборами отметился новым скандальным заявлением о войне в Украине.

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