В Харькове прогремели взрывы — Терехов

В ночь на 28 октября в Харькове прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

"В Харькове прогремели несколько взрывов. Будьте осторожны — враг может осуществить повторный обстрел", — говорится в сообщении.

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога из-за активности враждебной тактической авиации в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли Херсон и разрушили почту, погибли и ранены.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия ударила по инфраструктуре Сум и Конотопа.

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