В Харькове прогремели взрывы — Терехов

Враг обстрелял Харьков.
В ночь на 28 октября в Харькове прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
"В Харькове прогремели несколько взрывов. Будьте осторожны — враг может осуществить повторный обстрел", — говорится в сообщении.
Перед взрывами была объявлена воздушная тревога из-за активности враждебной тактической авиации в регионе.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли Херсон и разрушили почту, погибли и ранены.
Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия ударила по инфраструктуре Сум и Конотопа.
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