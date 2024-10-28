У Харкові пролунали вибухи — Терехов

Ворог обстріляв Харків.
В ніч проти 28 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
"У Харкові пролунали кілька вибухів. Будьте обережні — ворог може здійснити повторний обстріл", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухами була оголошена повітряна тривога через активність ворожою тактичної авіації у регіоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Херсон та зруйнували пошту, є загиблий та поранені.
Крім того, ми раніше інформували, що російська армія вдарила по інфраструктурі Сум і Конотопа.
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