У Харкові пролунали вибухи — Терехов

В ніч проти 28 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

"У Харкові пролунали кілька вибухів. Будьте обережні — ворог може здійснити повторний обстріл", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога через активність ворожою тактичної авіації у регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Херсон та зруйнували пошту, є загиблий та поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія вдарила по інфраструктурі Сум і Конотопа.

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