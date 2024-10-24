У Харкові почули вибух

Повітряні сили раніше попереджали про пуск КАБ на Харківщину.

У Харкові було чутно вибух вранці 24 жовтня.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", – вказано в заяві.

Зауважимо, в Повітряних силах попереджали про пуск КАБ на Харківщину.

Нагадаємо, вночі армія РФ вдарила дронами і різними ракетами по Україні: ворог випустив 50 безпілотників, крилаті та авіаракети.

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