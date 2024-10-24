В Харькове услышали взрыв

Воздушные силы ранее предупреждали о пуске КАБ на Харьковщину.
В Харькове был слышен взрыв утром 24 октября.
Об этом сообщает "Суспильне".
"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", – говорится в заявлении.
Заметим, в Воздушных силах предупреждали о пуске КАБ на Харьковскую область.
Напомним, ночью армия РФ ударила дронами и разными ракетами по Украине: враг выпустил 50 беспилотников, крылатые и авиаракеты.
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