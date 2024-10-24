В Хмельницкой области раздаются взрывы

С ночи в области раздаются сирены.
В четверг, 24 октября, в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу в 03.50.
Об этом сообщили местные медиа и Telegram-каналы.
"На Хмельнитчине были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.
Заметим, что Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА для Староконстантинова. Мониторинговые чаты информировали о нескольких дронах в направлении города. По их дамам, взрывы связаны с работой ПВО.
Как сообщалось, ночью враг атаковал юг Украины ракетами. В частности, Одесскую область.
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