Оккупанты накапливают пехоту для активных штурмов важного города: детали от ВСУ

Войска РФ усилили артобстрелы в Покровском направлении. В частности, в районе Селидового. Враг накапливает пехоту для активных штурмов.

Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии LIGA.net.

Россияне пытаются накапливать пехоту для штурмов группами по пять-семь человек без поддержки бронированной техники. По словам Музычука, россияне проводят каждые 20-30 минут, прикрываясь лесополосами и другими географическими особенностями местности.

"Под прикрытием огня артиллерии противник пытается проводить штурмовые действия сразу из трех направлений, больше концентрирует усилия южнее Селидового и по направлению н.п. Цукурино", — рассказал военный.

Также количество обстрелов из артиллерии и РСЗО на восточных направлениях увеличилось: 559 за предыдущие сутки по сравнению с примерно 200 весной.

За прошедшие сутки россияне атаковали Селидово 13 раз, применяя значительное количество пехоты. Нацгвардейцам удалось нанести удары по 307 оккупантам, из которых 157 были убиты, а другие ранены. Это фактически три роты, отметил Музычук.

Напомним, The Wall Street Journal писало о том, что армия Российской Федерации предприняла значительный шаг к захвату Временного Яра в Донецкой области, организовав наступление в двух местах через канал Северский Донец. Теперь ВСУ нужно помешать оккупантам занять позицию в буферной зоне, чтобы предотвратить наступление.

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