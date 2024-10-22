Войну реально завершить в 2025 году: военный эксперт назвал условие

Международные партнеры не дали Украине разрешения на удары по России.

Войну агрессорки России в Украине реально завершить уже в следующем, 2025 году. Впрочем, для этого требуются соответствующие решения.

Об этом рассказал эксперт, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире "24 Канала".

Военный эксперт объяснил: на завершение войны влияет очень много различных факторов. В частности, многие аспекты зависят от международных партнеров. Малому же убежден, если союзники Украины наконец-то окажут значительную военную помощь, то можно будет рассматривать вопрос освобождения территорий.

"Здесь нужны решения от партнеров. Речь идет как о мощной поддержке нашего ВПК, так и о реально больших пакетах военной помощи, а не по остаточному принципу. Немного систем ПВО, немного HIMARS и так далее. Это не работает. Это не о победе", – объяснил Маломуж.

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В настоящее время международные партнеры не дали Украине разрешения на удары по России. Также не было значительных поставок дальнобойного оружия.

Как сообщалось, в администрации диктатора РФ Владимира Путина установили новый дедлайн возобновления контроля над Курской областью. Речь уже идет о 1 февраля 2025-го, а не 15 октября — как планировали ранее в Москве.

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