Астролог назвал дату, когда начнется Третья мировая война

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астролог Владимир Бадиян считает, что Третья мировая война может начаться уже в 2029 году.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Владимира Бадиана спросили, война ли в Украине — это начало Третьей мировой. На это астролог ответил, что нет.

"Третья мировая по всем параметрам должна начаться в 2029 году. Сейчас скажем так продолжается "холодная Третья мировая". Третья мировая начнется, когда РФ нападет на страны Балтии", — сказал он.

Напомним, Владимир Бадиян считает, что война России закончится победой Украины.

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