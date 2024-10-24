РФ ударила по Староконстантину дронами: в городе есть разрушения и потерпевшие

Утром 24 октября армия РФ атаковала Хмельницкую область беспилотниками. Сработали силы ПВО. Впрочем, в Староконстантиновской общине есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин и городской голова Староконстантинова Николай Мельничук в комментарии "Суспільному".

По словам руководителя ОВА, в результате российской атаки поврежден жилой многоквартирный дом. Спасателям уже удалось ликвидировать пожар. В настоящее время идет работа по разборке конструкций. Также повреждена крыша гостиницы и нежилое помещение. Взрывная волна вышибала окна в одной из библиотек области.

Мэр Староконстантинова сообщил, что известно о четырех пострадавших.

"В общине потерпело разрушения здание гостиницы. Там полностью снесло крышу. Кроме того, в многоэтажках и частных домах выбиты окна и стекла. Сейчас на местах работают все соответствующие службы", — подчеркнул чиновник.

К слову, тревога в Хмельницкой области продолжалась с 03:50 до 09:11. По словам главы ОВА, силы ПВО уничтожили восемь враждебных БПЛА типа "Shahed".

Как сообщалось, сегодня утром в Хмельницкой области раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА для Староконстантинова.

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