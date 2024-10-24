РФ вдарила по Старокостянтинові дронами: у місті є руйнування і потерпілі

Зранку 24 жовтня армія РФ атакувала Хмельницьку область безпілотниками. Спрацювали сили ППО. Втім, у Старокостянтинівській громаді є постраждалі й руйнування.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін та міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук у коментарі "Суспільному".

За словами керівника ОВА, внаслідок російської атаки пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Рятувальникам вже вдалося ліквідувати пожежу. Наразі триває робота з розбирання конструкцій. Також пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Вибухова хвиля повибивала вікна в одній із бібліотек області.

Мер Старокостянтинова повідомив, що відомо про чотирьох постраждалих.

"В громаді зазнала руйнувань будівля готелю. Там повністю знесло дах. Окрім того, у багатоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна та шибки. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби", - наголосив чиновник.

До слова, тривога в Хмельницькій області тривала від 03:50 до 09:11. За словами очільника ОВА, сили ППО знищили вісім ворожих БпЛА типу "Shahed".

Як повідомлялося, сьогодні зранку на Хмельниччині лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Старокостянтинова.

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