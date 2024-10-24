На Хмельниччині лунають вибухи

Від ночі в області лунають сирени.
У четвер, 24 жовтня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. В регіоні оголосили повітряну тривогу о 03:50.
Про це повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.
"На Хмельниччині було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Старокостянтинова. Моніторингові чати інформували про кілька дронів у напрямку міста. За їхніми дами, вибухи пов'язані з роботою ППО.
Як повідомлялося, вночі ворог атакував південь України ракетами. Зокрема, Одеську область.
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