На Хмельниччині лунають вибухи

Від ночі в області лунають сирени.

У четвер, 24 жовтня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. В регіоні оголосили повітряну тривогу о 03:50.

Про це повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.

"На Хмельниччині було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Старокостянтинова. Моніторингові чати інформували про кілька дронів у напрямку міста. За їхніми дами, вибухи пов'язані з роботою ППО.

Як повідомлялося, вночі ворог атакував південь України ракетами. Зокрема, Одеську область.

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