Вночі ворог атакував південь України ракетами

Всього було здійснено пуск 4 ракет.
Російські загарбники в ніч проти 24 жовтня атакували південь України ракети.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Ракета у напрямку Одещини! Здійснено повторні пуски в бік Одещини!" - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що ворог атакував ракетами Х-22 з бортів Ту-22М3.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожий дрон убив двох людей на Запоріжжі.
Крім того, ми раніше інформували, що російська армія скинула на Харківщину авіаракету Х-38 нового типу.
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