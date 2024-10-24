Вночі ворог атакував південь України ракетами

Всього було здійснено пуск 4 ракет.

Російські загарбники в ніч проти 24 жовтня атакували південь України ракети.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Ракета у напрямку Одещини! Здійснено повторні пуски в бік Одещини!" - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що ворог атакував ракетами Х-22 з бортів Ту-22М3.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожий дрон убив двох людей на Запоріжжі.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія скинула на Харківщину авіаракету Х-38 нового типу.

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