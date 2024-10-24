Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

Група БпЛА із Полтавщини в напрямку Черкаської області!

БпЛА із Київщини на Житомирщину!

Нова група ударних БпЛА через Сумщину! Курс на Полтавську область!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожий дрон убив двох людей на Запоріжжі.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія скинула на Харківщину авіаракету Х-38 нового типу.

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