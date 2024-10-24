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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • Группа БПЛА из Полтавщины в направлении Черкасской области!
  • БПЛА из Киевщины на Житомирщину!
  • Новая группа ударных БПЛА через Сумщину! Курс на Полтавскую область!

Напомним, ранее сообщалось, что вражеский дрон убил двух человек в Запорожье.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия сбросила на Харьковщину авиаракет Х-38 нового типа.

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