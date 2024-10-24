Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

Группа БПЛА из Полтавщины в направлении Черкасской области!

БПЛА из Киевщины на Житомирщину!

Новая группа ударных БПЛА через Сумщину! Курс на Полтавскую область!

Напомним, ранее сообщалось, что вражеский дрон убил двух человек в Запорожье.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия сбросила на Харьковщину авиаракет Х-38 нового типа.

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