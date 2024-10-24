Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
- Группа БПЛА из Полтавщины в направлении Черкасской области!
- БПЛА из Киевщины на Житомирщину!
- Новая группа ударных БПЛА через Сумщину! Курс на Полтавскую область!
Напомним, ранее сообщалось, что вражеский дрон убил двух человек в Запорожье.
Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия сбросила на Харьковщину авиаракет Х-38 нового типа.
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