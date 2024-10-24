В Киевской области работают силы ПВО — ОВА

В ночь на 24 октября в Киевской области сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, местные жители просят соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью враг атаковал юг Украины ракетами.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия сбросила на Харьковщину авиаракет Х-38 нового типа.

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