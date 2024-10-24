В Киевской области работают силы ПВО — ОВА

Враг атакует Украину ударными БПЛА.
В ночь на 24 октября в Киевской области сработала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.
Кроме того, местные жители просят соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью враг атаковал юг Украины ракетами.
Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия сбросила на Харьковщину авиаракет Х-38 нового типа.
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