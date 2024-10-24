На Київщині працюють сили ППО — ОВА

Ворог атакує Україну ударними БпЛА.
У ніч проти 24 жовтня на Київщині спрацювала протиповітряна оборона.
Про це повідомляє Київська ОВА.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
Крім того, місцеві жителів просять дотримувати інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі ворог атакував південь України ракетами.
Крім того, ми раніше інформували, що російська армія скинула на Харківщину авіаракету Х-38 нового типу.
Читайте також:
- Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі
- Росіяни завдали удару по Харкову: що відомо про наслідки
- У Кривому Розі - 13 постраждалих унаслідок удару ворожої балістики
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.