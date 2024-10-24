На Київщині працюють сили ППО — ОВА

У ніч проти 24 жовтня на Київщині спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Київська ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, місцеві жителів просять дотримувати інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі ворог атакував південь України ракетами.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія скинула на Харківщину авіаракету Х-38 нового типу.

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