Ердоган на зустрічі з Путіним обговорив агресію проти України

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів зустріч з російським диктатором Путіним, під час якої обговорив агресію проти України.

Про це повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини, передає Укрінформ.

“Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, хід українсько-російської війни, напади Ізраїлю, що поширюються в регіоні, а також регіональні та глобальні проблеми”, - повідомили в директораті.

Ердоган запросив російського диктатора Путіна відвідати Туреччину та пообіцяв докласти зусиль, щоб вирішити проблеми з банківськими платежами між країнами.

“Минулого тижня ми передали вашій делегації перелік продуктів, які не входять у сферу дії санкцій і не несуть комерційного ризику. Ми сподіваємося, що домовленість щодо списку буде досягнута", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина таємно припинила постачати Росії американські товари військового призначення.

Крім того, ми раніше інформували, що в Ердогана зробили заяву про повернення окупованих територій України.

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