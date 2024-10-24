Эрдоган на встрече с Путиным обсудил агрессию против Украины

Переговоры продолжались около часа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с российским диктатором Путиным, в ходе которой обсудил агрессию против Украины.
Об этом сообщает директорат по коммуникациям администрации президента Турции, передает Укринформ.
"В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, ход украинско-российской войны, распространяющиеся в регионе нападения Израиля, а также региональные и глобальные проблемы", — сообщили в директорате.
Эрдоган пригласил российского диктатора Путина посетить Турцию и пообещал приложить усилия, чтобы решить проблемы с банковскими платежами между странами.
“На прошлой неделе мы передали вашей делегации перечень продуктов, не входящих в сферу действия санкций и не несущих коммерческого риска. Мы надеемся, что договоренность о списке будет достигнута", — сказал Эрдоган.
Напомним, ранее сообщалось, что Турция тайно прекратила поставлять России американские товары военного назначения.
Кроме того, мы ранее информировали, что у Эрдогана сделали заявление о возвращении оккупированных территорий Украины.
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