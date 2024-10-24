Эрдоган на встрече с Путиным обсудил агрессию против Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с российским диктатором Путиным, в ходе которой обсудил агрессию против Украины.

Об этом сообщает директорат по коммуникациям администрации президента Турции, передает Укринформ.

"В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, ход украинско-российской войны, распространяющиеся в регионе нападения Израиля, а также региональные и глобальные проблемы", — сообщили в директорате.

Эрдоган пригласил российского диктатора Путина посетить Турцию и пообещал приложить усилия, чтобы решить проблемы с банковскими платежами между странами.

“На прошлой неделе мы передали вашей делегации перечень продуктов, не входящих в сферу действия санкций и не несущих коммерческого риска. Мы надеемся, что договоренность о списке будет достигнута", — сказал Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция тайно прекратила поставлять России американские товары военного назначения.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Эрдогана сделали заявление о возвращении оккупированных территорий Украины.

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