Это законная цель: США о войсках КНДР в Украине

Если они действительно будут участвовать в войне против Украины, они – законные военные цели.

В Соединенных Штатах заявили, что военные из КНДР, привлекаемые для войны против Украины, являются такими же законными целями, как и российские агрессоры.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, информирует ЕП.

Он отметил, что у США нет точных данных о том, зачем войска Северной Кореи отправились в Россию и действительно ли их будут привлекать для войны против Украины.

"Если они действительно будут участвовать в войне против Украины, они – законные цели, законные военные цели. И украинские военные будут защищаться от северокорейских военных таким же образом, как они защищаются от российских", – заявил Кирби.

Он отметил, что в США не исключают возможность раненых или погибших военных из КНДР, воюющих против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что отправка войск в Украину была тайным пунктом соглашения РФ с КНДР.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, сколько военных Северная Корея отправила на войну в Украину.

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