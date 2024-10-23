Готов нанести удар "в любое время": Ким Чен Ын пригрозил "ядершей"

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал стратегические ракетные базы и приказал своим военным быть готовыми нанести контрудар врагам "в любое время".

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Медиа оперирует на фотографиях, обнародованных Центральным телеграфным агентством КНДР. На этих снимках видно, как Ким Чен Ын встретился с одним из чиновников рядом с межконтинентальными баллистическими ракетами, предназначенными для "доставления ядерной боеголовки на материковую часть США".

Во время инспекции северокорейский диктатор пожаловался, что якобы ядерные силы Соединенных Штатов составляют "постоянно растущую угрозу" и заставляют КНДР усиливать свою систему сдерживания, чтобы нанести стратегический контрударь "врагам в любое время при разных обстоятельствах".

"Он отметил необходимость дальнейшей модернизации и укрепления стратегических ракетных баз и приведения всех баз в полную готовность к тщательному противодействию" — пишут медиа Северной Кореи.

Тем временем авторы Bloomberg отмечают, что провокации со стороны Пхеньяна являются привычным явлением и направлены на попытку привлечь внимание к своему "военному могуществу" накануне президентских выборов в Штатах, запланированных на 5 ноября.

Напомним, ранее Северная Корея пригрозила Южной Корее войной. Произошло это после того, как якобы вблизи Пхеньяна был обнаружен южнокорейский беспилотник с открыткой.

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