Це законна ціль: США про війська КНДР в Україні

Якщо вони справді братимуть участь у війні проти України, вони – законні військові цілі.

У Сполучених Штатах заявили, що військові з КНДР, яких залучають для війни проти України, є такими ж законними цілями, як і російські агресори.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує ЄП.

Він зазначив, що США не мають точних даних про те, навіщо війська Північної Кореї вирушили до Росії та чи дійсно їх залучатимуть для війни проти України.

"Якщо вони справді братимуть участь у війні проти України, вони – законні цілі, законні військові цілі. Й українські військові захищатимуться від північнокорейських військових в той же спосіб, у який вони захищаються від російських", – заявив Кірбі.

Він зазначив, що у США не виключають можливість поранених чи загиблих військових із КНДР, які воюють проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відправлення військ до України було таємним пунктом угоди РФ з КНДР.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, скільки військових Північна Корея відправила на війну до України.

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