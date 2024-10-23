Відправлення військ було таємним пунктом угоди РФ з КНДР – WSJ

За інформацією видання, перші 1000 північнокорейських військових будуть відправлені до України, аби на досвіді Росії безпосередньо навчитися веденню війни.

Влітку президент Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали двосторонню угоду. Вона, зокрема, містила таємний пункт про відправлення військ з КНДР на війну проти України.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на неназваного колишнього працівника російської розвідки.

За інформацією співрозмовника видання, таємний пункт, що дозволяє Північній Кореї відправити військовослужбовців до Росії, був внесений до договору між Москвою та Пхеньяном, який лідери держав підписали у червні 2024 року.

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КНДР спершу запропонувала країні-агресорці артилерійські снаряди в обмін на продовольство та паливо. Однак угода також містила таємний пункт про відправлення солдатів.

Зазначається, що перші 1000 північнокорейських військових будуть відправлені до України, щоб ті на досвіді Росії безпосередньо навчилися веденню війни.

"Поки що більшість північнокорейських військових залишаються на значній відстані від лінії фронту, але їм показують, як росіяни розв'язують питання логістики та фронтової тактики, вони також отримують нові відомості про сучасну війну дронів", – йдеться у статті.

Співрозмовник видання також повідомив, що в подальших планах – відправлення ще більшої кількості військ КНДР до України.

На думку аналітиків, північнокорейські бійці можуть виконувати різні функції – від техніків-ракетників до працівників, що підтримують логістику на передовій.

Нагадаємо, як повідомив начальник військової розвідки України Кирило Буданов, що перші солдати КНДР можуть прибути на Курщину вже 23 жовтня.

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