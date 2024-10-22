Не лише піхота: КНДР могла відправити до РФ пілотів – Newsweek

КНДР, окрім сухопутних військ, відправила на допомогу Кремлю пілотів для керування російськими літаками у війні проти України.

Про це пише американське видання Newsweek з посиланням на власні джерела.

Це може бути пов'язано з навчанням на російських бойових літаках, поставлених до Північної Кореї. Однак не можна виключати, що РФ, яка страждає від нестачі пілотів під час війни з Україною, звернулася за допомогою до Пхеньяна, зазначають у виданні.

Якщо це виявиться правдою, то Росія стане першим закордонним розгортанням бойових пілотів КНДР з часів війни у ​​В'єтнамі.

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив на війну до України 12 тисяч військових, зокрема підрозділ спецпризначення.

Пізніше МЗС Південної Кореї викликало російського посла через військових КНДР у війні проти України.

За інформацією Newsweek, Південна Корея може відправити війська до України на тлі співпраці міє КНДР та РФ.

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