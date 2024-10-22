Не только пехота: КНДР могла отправить в РФ пилотов – Newsweek

КНДР, кроме сухопутных войск, отправила в помощь Кремлю пилотов для управления российскими самолетами в войне против Украины.

Об этом пишет американское издание Newsweek со ссылкой на собственные источники.

Это может быть связано с обучением на российских боевых самолетах, поставленных в Северную Корею. Однако нельзя исключать, что страдающая от нехватки пилотов во время войны с Украиной РФ обратилась за помощью к Пхеньяну, отмечают в издании.

Если это окажется правдой, Россия станет первым зарубежным развертыванием боевых пилотов КНДР со времен войны во Вьетнаме.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделение спецназа.

Позже МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за военных КНДР в войне против Украины.

По информации Newsweek, Южная Корея может отправить войска в Украину на фоне сотрудничества между КНДР и РФ.

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