В Украине ликвидируют МСЭК – указ Зеленского

Ликвидация медико-социальных экспертных комиссий намечена с 31 декабря 2024 года.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Об этом идет речь на сайте главы государства.

Глава государства подписал указ №732/2024, которым ввел в действие решение СНБО "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов".

Как передает "Судебно-юридическая газета", в течение трех следующих месяцев в Украине будут проверять решение МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам. Необоснованные решения будут пересмотрены.

Также Кабмин должен обеспечить проведение вместе с Пенсионным фондом, ГБР, Нацполицией, СБУ аудит начислений пенсионных выплат по инвалидности должностным лицам государственных органов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что коррупция в МСЭК – это внутренний враг Украины. Сегодня президент Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК.

На фоне скандала с МСЭК генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.

В свою очередь в СБУ отчитались, что с начала года объявили о подозрении 64 должностным лицам МСЭК и отменили более 4 тысяч выводов об инвалидности.

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