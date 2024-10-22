"Чистка" в МСЭКах: СБУ отчиталась о проделанной работе

СБУ с начала года объявила о подозрении 64 должностным лицам МСЭК и отменила более 4 тысяч выводов об инвалидности

В 2024 году в Украине подозрение объявили 64 должностным лицам МСЭК, также было отменено более 4 тысяч выводов об инвалидности.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в 2024 году по материалам СБУ 64 чиновника МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще 9 человек уже осуждены. Кроме того, отменено 4106 выводов об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов.

"Служба безопасности системно противодействует угрозам государственной безопасности, в том числе тем, которые вредят обороноспособности страны. В том числе, активно отрабатывает факты злоупотреблений в системе МСЭК, которые крайне негативно влияют на мобилизационные процессы. Уже есть результаты и будем в дальнейшем максимально жестко противодействовать подобным позорным явлениям", – заверил Василий Малюк.

Так, среди прочего, СБУ разоблачила и прекратила деятельность 8 организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины.

В Харьковской области

нейтрализована организованная преступная группа из 13 членов областного МСЭК. В ходе обысков у них изъято более 650 тыс. долларов.

Чиновники продавали уклонистам поддельные медсправки для снятия с военного учета по состоянию здоровья.

В Ровенской области

разоблачены еще 29 представителей местных МСЭК и врачебно-консультативных комиссий, которые помогали военнообязанным уклониться от мобилизации.

За деньги фигуранты оформляли для своих клиентов фиктивные истории болезней с последующим назначением групп инвалидности.

Таким образом, чиновники получили более 350 тыс. долларов "прибыли".

В Николаеве:

разоблачена глава областной МСЭК, у которой обнаружено более 450 тыс. долларов, коллекция золотых изделий и три незадекларированных квартиры в Одессе.

Чтобы скрыть это состояние, чиновник "переписала" большинство имущества на своего сына — студента медицинского университета, который имеет российское гражданство.

В Закарпатье

разоблачен глава областной МСЭК и трое его сообщников, которые за разные суммы взяток оформляли уклонистам инвалидность для снятия с военного учета.

Проверяется причастность главы областной МСЭК к функционированию преступной схемы.

Кроме того, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами. На сегодняшний день эти проверки охватывают почти 2,4 тыс. таких лиц.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что коррупция в МСЭК – это внутренний враг Украины.

Напомним, что правоохранители разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына. У семьи нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах.

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