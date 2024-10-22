"Чистка" у МСЕКах: СБУ прозвітувала про виконану роботу

СБУ від початку року оголосила про підозру 64 посадовцям МСЕК і скасувала понад 4 тисячі висновків про інвалідність.

2024 року в Україні підозру оголосили 64 посадовцям МСЕК, також було скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність.

Про це розповів очільник СБУ Василь Малюк, передає пресслужба відомства.

За його словами, 2024 року за матеріалами СБУ 64 посадовців МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Окрім того, скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

"Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. Зокрема, активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", – запевнив Василь Малюк.

Так, серед іншого СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

Харківська область

Нейтралізовано організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тис. дол.

Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Рівненщина

Викрито ще 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації.

За гроші фігуранти оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності.

В такий спосіб посадовці отримали понад 350 тис. дол. "прибутку".

Миколаїв

Викрито очільницю обласної МСЕК, в якої виявлено понад 450 тис. дол., колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі.

Щоб приховати ці статки, посадовиця "переписала" більшість майна на свого сина – студента медичного університету, який має російське громадянство.

Закарпаття

Викрито голову обласної МСЕК і трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку.

Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування злочинної схеми.

Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями. Станом на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що корупція у МСЕК – це внутрішній ворог України.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

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