На Миколаївщині у керівниці МСЕК знайшли $450 тис. та російський паспорт (подробиці)

Посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири, щоб приховати свої нелегальні доходи.

Служба безпеки України викрила керівницю Миколаївського центру медико-соціальної експертизи на корупційних схемах, пов'язаних з ухиленням від військової служби. Під час обшуків у неї вилучили понад 450 тисяч доларів США і колекцію коштовностей, які вона зберігала за різними адресами.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

«Так, більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт. За наявними даними, молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни», - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Посадовиця Миколаївського МСЕК для приховування нелегальних доходів оформила три незадекларовані квартири на свого сина. За даними слідства, з 2015 по 2023 рік вона вказувала в деклараціях лише офіційні доходи на суму трохи понад 2 мільйонів гривень. Крім того, у 2023 році вона оформила собі та сину інвалідність 2 групи, щоб отримувати додаткові пільги та соціальні виплати від держави.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

На підставі отриманих матеріалів вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру.

Нагадаємо, у Києві затримали учасника "сходки кримінальних авторитетів", які переправляли ухилянтів через кордон.

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