Удар "Шахедом" по Сумах: з’явилися фото жахливих руйнувань

В одному з будинків загинули 14-річна дівчина з мамою.

Руйнування в Сумах унаслідок влучання російського безпілотника "Шахед" зняли на фото. На кадрах видно знищені будинки та авто.

Про це повідомляє "Суспільне Суми".

Журналісти опублікували фото з виглядом вулиці у Сумах, куди вночі влучив "Шахед".

Місцеві жителі розповіли журналістам, що в одному з будинків загинула 14-річна дівчина і її мама. Батько в цей момент вийшов у двір, і таким чином йому вдалося врятуватися. Також загинула сестра чоловіка, яка мешкала поряд.

Читайте провідні новини дня:

Руйнування в Сумах унаслідок атаки в ніч проти 22 жовтня / Фото "Суспільне Суми"

Руйнування в Сумах унаслідок атаки в ніч проти 22 жовтня / Фото "Суспільне Суми"

Руйнування в Сумах унаслідок атаки в ніч проти 22 жовтня / Фото "Суспільне Суми"

Руйнування в Сумах унаслідок атаки в ніч проти 22 жовтня / Фото "Суспільне Суми"

Нагадаємо, вночі та вранці 22 жовтня армія РФ масовано вдарила по Сумах безпілотниками, а саме – по багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Загинули троє людей.

Читайте також: