Удар "Шахедом" по Сумах: з’явилися фото жахливих руйнувань

В одному з будинків загинули 14-річна дівчина з мамою.
Руйнування в Сумах унаслідок влучання російського безпілотника "Шахед" зняли на фото. На кадрах видно знищені будинки та авто.
Про це повідомляє "Суспільне Суми".
Журналісти опублікували фото з виглядом вулиці у Сумах, куди вночі влучив "Шахед".
Місцеві жителі розповіли журналістам, що в одному з будинків загинула 14-річна дівчина і її мама. Батько в цей момент вийшов у двір, і таким чином йому вдалося врятуватися. Також загинула сестра чоловіка, яка мешкала поряд.
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Нагадаємо, вночі та вранці 22 жовтня армія РФ масовано вдарила по Сумах безпілотниками, а саме – по багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Загинули троє людей.
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