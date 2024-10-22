Удар "Шахедом" по Сумам: появились фото ужасающих разрушений

В одном из домов погибла 14-летняя девушка с мамой.
Разрушения в Сумах из-за попадания российского беспилотника "Шахед" сняли на фото. На кадрах видны уничтоженные дома и автомобили.
Об этом сообщает "Суспильне Сумы".
Журналисты опубликовали фото с видом улицы в Сумах, куда ночью попал "Шахед".
Местные жители рассказали журналистам, что в одном из домов погибла 14-летняя девушка и ее мама. Отец в этот момент вышел во двор, и таким образом ему удалось спастись. Также погибла сестра мужчины, которая жила рядом.
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Напомним, ночью и утром 22 октября армия РФ массированно ударила по Сумам беспилотниками, а именно – по многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Погибли три человека.
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