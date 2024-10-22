Украина через несколько месяцев может решить проблемы с вражескими ударными дронами — эксперт

Однако Россия может найти новое решение.

Украина может уже через несколько месяцев решить проблему атак дронов-камикадзе "Шахед". В этом помогут новые дроны-перехватчики Sting.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

По его словам, ранее активно поднимался вопрос, почему российские разведывательные дроны могут залетать настолько вглубь территории Украины.

"Сейчас мы видим активную работу наших ударных беспилотников, которые перехватывают такие воздушные цели. Поэтому понятно, что через несколько месяцев мы увидим решение проблемы ударных дронов "Шахед" за счет перехвата таких средств поражения", — отметил Храпчинский.

Он уточнил, что следует помнить о попытках России найти новые решения для усложнения работы сил противовоздушной обороны Украины.

"В то же время пока рано раскрывать детали по Sting. Я отношусь к производителям, которые предполагают, что есть определенные данные, которые могут раскрыть технологию или тактику использования", — добавил эксперт.

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Ранее СМИ сообщали, что Украина создала дрон, который может перехватывать "Шахеды".

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