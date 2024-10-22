В Тульской области РФ беспилотники атаковали два спиртзавода.

У россиян была тревожная ночь.
В Тульской области России БПЛА атаковали два спиртзавода.
Об этом информируют рос"СМИ".
По данным губернатора Дмитрия Миляева, пострадали помещение Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский, пострадавших вроде бы нет.
Напомним, ранее БПЛА атаковали состав боеприпасов в Воронежской области, поэтому властям пришлось эвакуировать два села.
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