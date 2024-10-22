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В Тульской области РФ беспилотники атаковали два спиртзавода.

В Тульской области РФ беспилотники атаковали два спиртзавода.

На спиртзаводах вспыхнули пожары / Фото: pixabay.com

У россиян была тревожная ночь.

В Тульской области России БПЛА атаковали два спиртзавода.

Об этом информируют рос"СМИ".

По данным губернатора Дмитрия Миляева, пострадали помещение Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский, пострадавших вроде бы нет.

Напомним, ранее БПЛА атаковали состав боеприпасов в Воронежской области, поэтому властям пришлось эвакуировать два села.

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