В Тульской области РФ беспилотники атаковали два спиртзавода.

У россиян была тревожная ночь.

В Тульской области России БПЛА атаковали два спиртзавода.

Об этом информируют рос"СМИ".

По данным губернатора Дмитрия Миляева, пострадали помещение Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский, пострадавших вроде бы нет.

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Напомним, ранее БПЛА атаковали состав боеприпасов в Воронежской области, поэтому властям пришлось эвакуировать два села.

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