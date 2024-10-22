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Астрологический прогноз на 22 октября

Астрологический прогноз на 22 октября

Табун лошадей - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и безынициативность – им удастся не только завершить старые проекты, до которых до сих пор не доходили руки, но и приступить к реализации новых. 

Символ дня: табун лошадей. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: белый. 

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, протекают в легкой форме, особенно если вовремя принять необходимые меры. 

Питание дня: из рациона необходимо исключить жирную и жареную пищу, также важно обращаться со специями – в их употреблении нужно знать меру. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно собирать оставшиеся корнеплоды – сейчас в них максимум витаминов и полезных вещей. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, защищающие от негативного влияния свой дом. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации.  

Табу дня: во избежание заражения крови необходимо тщательно обрабатывать любую – даже самую незначительную – царапину. 

Цитата дня: "Интуиция никогда не подводит того, кто ко всему готов" (Иммануил Кант).

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