Астрологический прогноз на 22 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и безынициативность – им удастся не только завершить старые проекты, до которых до сих пор не доходили руки, но и приступить к реализации новых.
Символ дня: табун лошадей.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, протекают в легкой форме, особенно если вовремя принять необходимые меры.
Питание дня: из рациона необходимо исключить жирную и жареную пищу, также важно обращаться со специями – в их употреблении нужно знать меру.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать оставшиеся корнеплоды – сейчас в них максимум витаминов и полезных вещей.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, защищающие от негативного влияния свой дом.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации.
Табу дня: во избежание заражения крови необходимо тщательно обрабатывать любую – даже самую незначительную – царапину.
Цитата дня: "Интуиция никогда не подводит того, кто ко всему готов" (Иммануил Кант).
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