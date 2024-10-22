В РФ прогремели взрывы вблизи ТЭЦ

Есть информация о пожаре на заводе каучука.

Жители города Ефремова в Тульской области сообщили о двух взрывах. Они прозвучали с разницей в пять минут.

Об этом информируют рос"СМИ"

Проверяется информация о падении БПЛА в районе местной ТЭЦ.

Также о пожаре рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука сообщают местные жители. По их словам, возгорание произошло после двух взрывов, прозвучавших в 02:10 и 02:15 по местному времени.

Официальной информации пока нет.

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Напомним, ранее БПЛА атаковали состав боеприпасов в Воронежской области, поэтому властям пришлось эвакуировать два села.

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