В РФ прогремели взрывы вблизи ТЭЦ

Есть информация о пожаре на заводе каучука.
Жители города Ефремова в Тульской области сообщили о двух взрывах. Они прозвучали с разницей в пять минут.
Об этом информируют рос"СМИ"
Проверяется информация о падении БПЛА в районе местной ТЭЦ.
Также о пожаре рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука сообщают местные жители. По их словам, возгорание произошло после двух взрывов, прозвучавших в 02:10 и 02:15 по местному времени.
Официальной информации пока нет.
Напомним, ранее БПЛА атаковали состав боеприпасов в Воронежской области, поэтому властям пришлось эвакуировать два села.
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