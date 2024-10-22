В Селидовом продолжаются бои в городе — военный обозреватель

Враг смог продвинуться в частном секторе на востоке.

В Селидове враг подобрался почти вплотную к северным кварталам города и пытается их обойти, чтобы выйти на трассу Селидово-Покровск.

Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

"С другой стороны, оккупанты почти зацепились уже в окрестностях Вишневого. Там буквально 300-400 метров осталось. Это еще одна дорога. Третья и последняя дорога, уже в сторону Курахового, перерезана", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что начались городские бои в Селидово.

Враг смог продвинуться около 500 м в частном секторе на востоке.

"Но насколько бы враг не продвинулся в городе, бои в целом закроются очень быстро в случае перерезания двух последних путей из Селидового (Вишневое и северо-западнее города)", — резюмировал обозреватель.

Напомним, что ранее сообщалось, что военные медики столкнулись с неожиданными проблемами в прифронтовом Селидово.