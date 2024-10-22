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Враг снова использовал против Украины ударные беспилотники: куда двигаются

Враг снова использовал против Украины ударные беспилотники: куда двигаются

Позаботьтесь о своей безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 22 октября 2024 года россияне снова использовали против украинцев беспилотники.

Поэтому объявлена воздушная тревога и работают силы ПВО.

Об этом заявили в воздушных силах ВСУ.

В частности:

  • Ударные БПЛА в западной и южной частях Сумщины постоянно меняют курс.

  • БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.

Напомним, аналитики OSINT-сообщества Tracking еще в сентябре сообщали подробности о накоплении врагом ракет Х-101 и возможном массированном обстреле в ближайшем будущем.

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