Враг снова использовал против Украины ударные беспилотники: куда двигаются

В ночь на 22 октября 2024 года россияне снова использовали против украинцев беспилотники.

Поэтому объявлена воздушная тревога и работают силы ПВО.

Об этом заявили в воздушных силах ВСУ.

В частности:

Ударные БПЛА в западной и южной частях Сумщины постоянно меняют курс.

БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.

Также читайте Цель номер один для вражеских дронов: как работают минометчики на Работинском направлении

Напомним, аналитики OSINT-сообщества Tracking еще в сентябре сообщали подробности о накоплении врагом ракет Х-101 и возможном массированном обстреле в ближайшем будущем.

Читайте также: