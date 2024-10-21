Почему "Шахеды" Путина прорываются в Киев и кружат над центром: эксперты ответили

После ночной атаки "Шахедов" 21 октября, маршрут которых вновь пролегал через столицу, в соцсетях многие выразили обеспокоенность тем, почему раньше их сбивали еще на подлете в столицу, а теперь они кружат по городу. К этому очевидцы добавляют, что маршруты "Шахедов" остаются почти неизменными длительное время.

Военные эксперты в комментарии для ТСН.ua рассказали, почему ситуация стала такой и что может измениться в ближайшее время.

"Стоит ли нам недооценивать врага. Я думаю, что ответ очевиден. Нет. Враг адаптирует свою деятельность таким образом, чтобы доставлять нам как можно больше проблем, используя для этого меньше ресурсов", — разъясняет ситуацию бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

И добавляет: "Атака "Шахедов", которая произошла ночью, как раз вкладывается в логику именно таких соображений — враг действует дерзко, думаю, в определенной степени неожиданно для нас. Очевидно, что работать по дронам и сбивать их над Киевом — это подвергать опасности жилые кварталы, над которыми пролегают маршруты. Наши мобильные огневые группы работали так, чтобы нанести меньше вреда гражданскому населению в рамках противодействия враждебным целям. Я думаю, что это рациональный подход".

На вопрос о том, почему "Шахеды" чаще фиксируются над Киевом, а не сбиваются на подлете к столице, Селезнев ответил нам так:

"Часто враг использует необычные, нестандартные маршруты, ищет слабые места в системе ПВО, в сети мобильных огневых групп. Последними нужно усиливать периметр вокруг столицы. Чем больше будет этот периметр, тем больше огневых групп нам потребуется".

Он не исключает, что путинская армия составляет своего рода карту размещения групп, сбивающих "Шахеды", чтобы учитывать это во время следующей атаки.

"То есть создают для себя такую оперативную карту, чтобы использовать во время комбинированных ракетно-дроновых ударов по Украине. Ищут места, где у нас нет мобильных огневых групп", — говорит Владислав Селезнев и не исключает, что такие атаки могут быть предвестниками комбинированных атак.

Резюмируя, эксперт добавляет: "Враг накапливает ресурс, чтобы гарантированно погрузить Украину в блэкаут. Сейчас он находится на этапе планирования таких операций, на этапе разведки и доразведки. То, что мы наблюдаем сейчас над столицей — составляющая этого процесса".

Используют по-максимуму

Военный эксперт Роман Свитан считает, что сейчас путинская армия максимально использует "Шахеды" для атак по Киеву.

"Они увеличили количество "Шахедов" на этом направлении. Будет увеличено количество мобильных групп, которые не дадут этим дронам залетать в Киев. Сейчас у врага есть основной вопрос — "засушить" ПВО в Киеве. Но в течение недели ситуация изменится ", — предполагает Свитан.

Есть ли такие атаки предвестниками массированного удара – на этот вопрос эксперт ответил нам так:

"Это возможно, но не обязательно. Ракет у них хватает, есть больше тысячи. То, что россияне сейчас не бьют массированно ракетами — это не связано с накоплением. У них есть запас ракет на 10 атак. Эти атаки "Шахедами" скорее всего связаны с попытками "засушить" ПВО, достичь того, чтобы у нас не осталось ракет, чтобы мы их использовали по "Шахедам".

При этом Свитан не исключает того, что отсутствие массированных ударов России по Украине может быть связано с какими-либо договоренностями.

"Например, с договоренностями о том, что нам не дают дальнобойное оружие. Это геополитика. Но атака может произойти в любое время, договоренности могут быть разорваны в любой момент", — резюмировал эксперт.

Военные показали сбитый черный "Шахед" гигантских размеров

Ранее сообщалось о том, зачем Россия каждую ночь терроризирует Киев дронами.

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