Россия накапливает ракеты для мощного удара по Украине — ZDF

С точки зрения россиян такой удар будет целесообразным именно в связи с началом отопительного сезона.

Уже больше недели Россия почти не применяет ракеты для своих ударов по украинским городам, атакуя в основном ударными дронами и иногда зенитно-ракетными комплексами С-300, функционировавшими в режиме "земля-земля".

Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.

По мнению обозревателей, это может свидетельствовать о подготовке масштабного ракетного удара, который, вероятно, будет нацелен на энергетическую инфраструктуру.

"Одно из возможных объяснений состоит в том, что Россия сокращает производство крылатых и баллистических ракет, а имеющиеся запасы иссякают. Другая возможность заключается в том, что Россия накапливает такое оружие для большего концентрированного удара по Украине, вероятно, нацеленного на энергетическую инфраструктуру страны", — утверждают в обзоре.

Немецкие аналитики считают, что с точки зрения россиян такой удар будет целесообразным именно в связи с началом отопительного сезона.

Напомним, ночью против 19 октября украинские воздушные силы впервые сбили крылатую ракету РФ класса "воздух-поверхность" Х-69, которая имела кассетную боевую часть.

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